"Красные дьяволы" пострадали от действий форварда Мейсона Гринвуда, а потому пошли навстречу болельщикам.

Манчестер Юнайтед подтвердил, что все желающие могут вернуть ранее купленные футболки с номером и фамилией скандального игрока, сообщает The Daily Mail.

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Решение было спровоцировано множеством запросов фанатов, желающих отдать снаряжение. МЮ согласился сделать это бесплатно. Поклонники клуба могут выбрать форму любого другого игрока.

Напомним, Мейсон Гринвуд обвиняется в изнасилованиях и угрозах убийством Гарриет Робсон. Полиция возбудила уголовное дело, когда девушка форварда МЮ рассказала, что тот заставлял ее к сексу и избивал.

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