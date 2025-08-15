Манчестер Юнайтед получит усиление перед стартом сезона – издание пролило свет на состояние звезды
Главный тренер Манчестер Юнайтед сможет рассчитывать на важного игрока уже в первом туре.
Андре Онана получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропускал предсезонную подготовку Манчестер Юнайтед.
Как информирует ESPN, камерунский голкипер уже вернулся к тренировкам. Онана чувствует, что готов сыграть в первом туре АПЛ. Аморим и его тренерский штаб в течение следующих 48 часов оценят физическую форму Андре, прежде чем принять решение о том, вернется ли он в состав. В товарищеских матчах ворота "красных дьяволов" защищал Алтай Баиндир.
Стоит заметить, что Манчестер Юнайтед в воскресенье, 17 августа, сыграет против Арсенала.
