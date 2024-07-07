Руководство манкунианцев решило подыскать нидерландскому наставнику нового помощника. Рууд ван Нистелрой согласился присоединиться к тренерскому штабу Манчестер Юнайтед.

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Algemeen Dagblad сообщает, что экс-форвард манкунианцев подпишет контракт на два года. Он будет первым ассистентом Эрика Тен Хага, главного тренера. Сейчас голландец ожидает получения рабочей визы, однако вскоре он сможет начать свою работу.

В услугах ван Нистелроя также были заинтересованы Бернли, Брюгге и клубы из Германии и Испании. Они хотели назначить его главным тренером, но он выбрал вернуться в Англию.

Напомним, что ван Нистелрой сыграл за Манчестер Юнайтед в 219 матчах, забив 150 голов. В составе манкунианцев он завоевывал титул чемпиона Англии в сезоне 2002/03.

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