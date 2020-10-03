Лидс, который ранее проявлял предментний интерес к полузащитнику Манчестер Юнайтед Дэниэлу Джеймсу, сделал манкунианцам финансовое предложение, сообщает издание Football Insider.

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"Павлины" предложили "красным дьяволам" за 22-летнего футболиста 27,5 млн евро. Лидс ранее хотел арендовать валлийца, однако получил отказ. Теперь, за несколько дней до закрытия трансферного окна, команда Бьелсы решила ускорить процесс переговоров конкретным предложением.

Напомним, Джеймс перешел в Манчестер Юнайтед в июле 2019 года из Суонси за 17,78 млн евро. В прошлом сезоне провел за свою команду 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В текущем розыгрыше провел по одному матчу в АПЛ и Кубке Лиги. Контракт Дэниела с манкунианцамы действует до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 19 млн евро.

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