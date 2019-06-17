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Манчестер Юнайтед получил отказ по трансферу Ван Биссаки – манкунианцы предлагали 50 млн фунтов

19:50 53 Читати українською
Манчестер Юнайтед получил отказ по трансферу Ван Биссаки – манкунианцы предлагали 50 млн фунтов
Аарон Ван-Биссака / Кристал Пэлас

Кристал Пэлас отказался продавать защитника Аарона Ван Биссаку в Манчестер Юнайтед в 50 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед снова потерпел неудачу при попытке подписать защитника Аарона Ван Биссаку, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, Кристал Пэлас отклонил предложение манкунианцев в размере 50 млн фунтов. Ранее "красные дьяволы" предлагали 40 млн фунтов.

Сейчас Манчестер Юнайтед рискует потерять своего хавбека Поля Погба, желающего стать частью третьего поколения "галактикос" в Реале.

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