Манчестер Юнайтед получил отказ от Лилля насчет трансфера Пепе

Манчестер Юнайтед не сможет подписать вингера Лилля Николя Пепе.

Лилль ответил отказом на попытку Манчестер Юнайтед подписать Николя Пепе, передает Yahoo Sport France.

Пепе покинет Лилль – президент клуба подтвердил трансфер

Ранее отмечалось, что "красные дьяволы" были фаворитами в гонке за Пепе, которого оценивают в 70 млн евро.

Добавим, что президент Лилля подтвердил трансфер Пепе этим летом. Кроме Манчестер Юнайтед, на игрока претендуют Наполи и Ливерпуль.

В прошлом сезоне Николя провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

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