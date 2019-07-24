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Манчестер Юнайтед получил отказ от Лилля насчет трансфера Пепе

10:18 59 Читати українською
Манчестер Юнайтед получил отказ от Лилля насчет трансфера Пепе
Николя Пепе / Reuters

Манчестер Юнайтед не сможет подписать вингера Лилля Николя Пепе.

Лилль ответил отказом на попытку Манчестер Юнайтед подписать Николя Пепе, передает Yahoo Sport France.

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Ранее отмечалось, что "красные дьяволы" были фаворитами в гонке за Пепе, которого оценивают в 70 млн евро.

Добавим, что президент Лилля подтвердил трансфер Пепе этим летом. Кроме Манчестер Юнайтед, на игрока претендуют Наполи и Ливерпуль.

В прошлом сезоне Николя провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

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