Защитник Аталанты из Бергамо Кристиан Ромеро попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед. Права на него до сих пор принадлежат туринскому Ювентусу.

"Красные дьяволы" активно мониторят выступления центрбека, сообщает Transfermarketweb.

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Юнайтед готов переманить Ромеро на Альбион. Аргентинец защищает цвета "Богини" на правах аренды до 2022 года. У бергамасков есть опция выкупа. Контракт защитника принадлежит Ювентусу и действует до июня 2025-го. Ориентировочная рыночная стоимость латиноамериканца – 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Кристиан Ромеро провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 ассистов.

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