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Манчестер Юнайтед положил глаз на Манджукича – он может стать частью сделки по Лукаку

10:45 24 Читати українською
Манчестер Юнайтед положил глаз на Манджукича – он может стать частью сделки по Лукаку
Марио Манджукич

Форвард Ювентуса Марио Манджукич имеет вариант с продолжением карьеры в АПЛ.

Манчестер Юнайтед и Ювентус ведут активные переговоры по обмену игроками – Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу. Итальянская пресса сообщила, что стороны также рассматривают вариант перехода Марио Манджукича в Манчестер.

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Впрочем, каждый видит ситуацию по-своему: Юве хочет включить хорвата в обмен, чтобы выгоднее приобрести Лукаку, а Юнайтед попытаются подписать форварда отдельно от других сделок. "Старая синьора" оценивает его примерно в 20-25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Манджукич прекрасно сыгрался с Криштиану Роналду и записал на свой счет 10 голов и 7 ассистов. Он лишь в апреле подписал с Ювентусом новый контракт до 2021-го года, однако приход Маурицио Сарри резко ухудшил перспективы 33-летнего игрока в Турине. Марио привлек внимание Баварии, Боруссии Д, Эвертона и еще многих клубов.

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