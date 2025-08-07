Манчестер Юнайтед достиг полной договоренности с РБ Лейпциг о трансфере нападающего Беньямина Шешко, сообщает Фабрицио Романо. Согласно источнику, сумма сделки составляет 76,5 миллиона евро плюс возможные бонусы еще на 8,5 миллиона евро.

Манчестер Юнайтед согласовал личный контракт с лидером Лейпцига

Шешко согласовал личные условия контракта с манкунианцами до лета 2030 года. Форвард самостоятельно сообщил руководству немецкого клуба, что хочет перейти именно на Олд Траффорд.

Шешко играет за РБ Лейпциг с июля 2023 года, до этого 4 года выступал за РБ Зальцбург. В прошлом сезоне Беньямин забил 21 гол и отдал 6 ассистов в 45 матчах на клубном уровне.

