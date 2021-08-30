Манчестер Юнайтед подтвердил, что травма помешала трансферу юной звезды
Вингер Манчестер Юнайтед Амад Диалло не смог завершить свой переход в Фейеноорд.
Талантливый ивуариец получил повреждение мышцы бедра на тренировке. Реабилитация продлится около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.
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Также отмечается, что эта травма помешала 19-летнему вингеру завершить переход из Манчестер Юнайтед в Фейеноорд на правах аренды.
Напомним, что Амад Диалло перебрался в состав "Красных дьяволов" в январе – Аталанта получила за своего воспитанника 40 млн евро. С тех пор футболист провел 8 матчей во всех турнирах за первую команду МЮ, в каких забил 1 мяч и отдал 1 ассист.
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