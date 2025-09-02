Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Сенне Ламменсом. Сообщается, что голкипер поставил подпись под пятилетним соглашением.

Ливерпуль объявил о трансфере Исака – самая большая сумма в истории АПЛ

Ламменс сыграл за Антверпен 64 матча и помог клубу выиграть Суперкубок Бельгии в 2023 году. 23-летний вратарь, впервые включен в состав сборной Бельгии в марте, в прошлом сезоне сыграл больше всего сухих матчей в чемпионате Бельгии.

"Я невероятно горжусь тем, что перешел в Манчестер Юнайтед; это настоящая мечта, ставшая реальностью. Последние несколько лет были удивительным путешествием; теперь оно завершилось в невероятном месте и, надеюсь, стало началом чего-то особенного", – отметил Ламменс.