Манчестер Юнайтед подписал молодого форварда Аякса

Манчестер Юнайтед усилился перспективным молодым форвардом.
16-летний воспитанник Аякса Диллон Хугеверф отныне будет защищать цвета Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.
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Юный талант отклонил предложение Аякса подписать профессиональный контракт, для старта карьеры в лагере "красных дьяволов".
В сезоне-2018/19 Хугеверф провел 26 матчей за молодежные команды Аякса разного возраста (U17 и U19), забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.
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