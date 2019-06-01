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Манчестер Юнайтед подписал молодого форварда Аякса

20:11 243 Читати українською
Манчестер Юнайтед подписал молодого форварда Аякса
Диллон Хугеверф / Фото ФК Аякс

Манчестер Юнайтед усилился перспективным молодым форвардом.

16-летний воспитанник Аякса Диллон Хугеверф отныне будет защищать цвета Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.

Легенды Ман Юнайтед уничтожили Баварию в матче по случаю 20-летия памятного финала ЛЧ – Бекхэм и Сульшер забили по голу

Юный талант отклонил предложение Аякса подписать профессиональный контракт, для старта карьеры в лагере "красных дьяволов".

В сезоне-2018/19 Хугеверф провел 26 матчей за молодежные команды Аякса разного возраста (U17 и U19), забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

@topsmmofficial

Допис, поширений користувачем @ dillonhoogewerf

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Трансферы Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс Трансферы Манчестер Юнайтед Диллон Хугеверф Диллон Хугеверф
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