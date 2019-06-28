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Манчестер Юнайтед подготовил сумасшедшую сумму на дуэт английских талантов

10:44 187 Читати українською
Манчестер Юнайтед подготовил сумасшедшую сумму на дуэт английских талантов
Джеймс Мэддисон / Reuters

После достижения соглашения по трансферу защитника Кристал Пэлас Арона Ван-Биссаки Манчестер Юнайтед стремится подписать еще двух молодых англичан.

Руководство МЮ готово отдать 85 млн фунтов за полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона и хавбека Ньюкасла Шона Лонгстаффа, сообщает The Times.

Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Ван-Биссаки

По информации издания, талант "сорок" может обойтись манкунианцам в 25 млн фунтов. Зато на Мэддисона, уже успевшего дебютировать за сборную Англии, готовы потратить 60 млн фунтов. Также на атакующего хава Лестера претендует лондонский Тоттенхэм.

В сезоне 2018/19 Мэддисон провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. В активе же Лонгстаффа – 9 поединков и 1 гол.

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