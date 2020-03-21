Манчестер Юнайтед подешевел на 1 миллиард фунтов

COVID-19 коварно ударил по стоимости одного из самых известных клубов мира.

Рыночная стоимость акций Манчестер Юнайтед снизилась на один миллиард фунтов из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Manchester Evening News.

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Хаос на фондовом рынке, вызванный COVID-19, обвалил стоимость ценных бумагах "красных дьяволов" – еще два месяца назад за 1 акцию просили 20 долларов (16,5 фунтов), а сегодня она стоит 13 долларов (9,9 фунтов). В конце декабря цена акций клуба составляла три миллиарда фунтов, а сейчас они стоят примерно два миллиарда, что должно стать тревожным знаком для владельцев клуба.

Напомним, манкунианский клуб был приобретен семейством Глейзеров в 2005 году за 790 млн фунтов. Согласно последнему финансовому отчету "красных дьяволов", долг МЮ вырос до 384,5 млн фунтов.

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