Манчестер Юнайтед подал в суд на Football Manager

Манчестер Юнайтед подал в суд на разработчика и издателя популярной серии игр Football Manager.

Руководство "Красных дьяволов" не устраивает незаконное использование торговой марки клуба, сообщает ESPN.

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По информации издания, манкунианцы возмущены, что Sega и Sports Interactive вспоминают в игре бренд Манчестер Юнайтед, однако не используют официальный герб клуба, заменяя его упрощенным красно-белым логотипом.

В то же время в Sega и SIС поражены претензиями МЮ, поскольку игры серии выходят в свет с 1992 года, однако ранее клуб не выражал своего недовольства.

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