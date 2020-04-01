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Манчестер Юнайтед поборется с Реалом за Холанда

19:20 25 Читати українською
Манчестер Юнайтед поборется с Реалом за Холанда
Эрлинг Холанд / Фото из открытых источников

За талантливым нападающим немецкого клуба выстраивается очередь из топ-клубов.

Норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд вновь стал трансферной целью Манчестер Юнайтед, сообщает издание ESPN.

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"Красные дьяволы" готовы побороться за 19-летнего таланта с мадридским Реалом.

Напомним, Сульшер и компания во время зимнего трансферного окна пытались переманить норвежского футболиста на Туманный Альбион, однако тот выбрал Бундеслигу. Главный конкурент в борьбе за Холанда – мадридский Реал – называет Эрлинга своей главной трансферной целью, ведь видит в нем идеального кандидата на роль стабильного забивного форварда. Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

К слову, Холланд перешел в Боруссию Д в январе 2020 года из австрийского Зальцбурга за 20 млн евро. В текущем сезоне в Бундеслиге он провел 8 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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