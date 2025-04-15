Руководство манкунианцев ищет форварда. Хотя Манчестер Юнайтед отдает предпочтение молодым игрокам, они внимательно следят за нападающим Байера Патриком Шиком.

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Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, ожидается, что леверкузенцы будут требовать за форварда 25-30 млн евро. Для самого Патрика переход в АПЛ является лучшим вариантом. Несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, переезд на Ближний Восток пока невозможен.

Шик – лучший бомбардир Байера в текущем сезоне Бундеслиги, в его активе 17 голов в 26 матчах. Чешский игрок вместе со своей командой выигрывал в сезоне 2023/24 титул чемпиона Германии.

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