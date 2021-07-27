"Красные дьяволы" стремятся избавиться от Аксела Туанзебе на фоне грядущего подписания Рафаэля Варана.

Аксел Туанзебе может уйти из МЮ / Getty Images

23-летний защитник уже этим летом может покинуть Олд Траффорд, сообщает The Telegraph.

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В услугах Туанзебе заинтересован Ньюкасл. Оба клуба сейчас обсуждают как аренду, так и полноценный трансфер. Правда, из-за финансовых трудностей "сороки" больше склоняются к первому варианту.

К слову, Аксел является воспитанником Манчестер Юнайтед. В прошлом сезоне он провел 19 неполных матчей во всех турнирах – без результативных действий.

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