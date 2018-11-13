Манчестер Юнайтед планирует продать трансферную цель Милана и еще одного защитника, чтобы купить Алдервейрелда

Маркос Рохо и Эрик Байли / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед зимой постарается частично обновить оборону, продав двух защитников.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил руководству клуба о готовности отпустить защитников Эрика Байли и Маркоса Рохо в январе, сообщает The Telegraph.

Милан заинтересован в приобретении Байли

За счет этих продаж португалец надеется увеличить трансферный бюджет. В частности, МЮ может возобновить попытки подписать защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда, которого не удалось приобрести летом.

ПСЖ и 2 английских гранда начали битву за бельгийского таланта ПСВ

Напомним, Манчестер Юнайтед, имея в своем активе всего 20 очков, после 12 туров занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Англии.