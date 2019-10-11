Манчестер Юнайтед планирует подписать 15-летнего польского форварда

Манчестер Юнайтед интересуется нападающим польской Погони Каспером Козловски.

Манкунианцы пристально следят за 15-летним форвардом, который в столь юном возрасте уже дебютировал во взрослом футболе, сообщает Goal.

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По информации издания, конкуренцию Манчестер Юнайтед готовы составить ряд клубов из Италии, Германии и Франции. Действующий контракт футболиста со своим клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В прошлом сезоне Козловски выступал за дублирующий состав Погони в четвертом дивизионе, но в конце кампании его вызвали в основную команду. В итоге он дебютировал в возрасте 15 лет и 215 дней в матче с Краковом. В нынешнем сезоне Козловски дважды выходил на замену в матчах текущего лидера чемпионата Польши.

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