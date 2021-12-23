В манкунианском клубе известили о планах по реконструкции стадиона.

Боссы Юнайтед провели встречи с архитектурными и инженерными компаниями и планируют расширение вместимости арены с 75 до 80 тысяч, сообщает Daily Mail.

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Были опасения, что команде придется временно покинуть Олд Траффорд на время работ, но подрядчики заверили, что никаких проблем для проведения матчей во время реконструкции не возникнет.

Напомним, что в разгар акций протеста от фанатов, недовольных нынешней политикой клуба, семья Глейзеров пообещала инвестировать в стадион.

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