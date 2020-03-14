Манчестер Юнайтед планирует активировать опцию продления в контракте Погба

Хавбек Поль Погба может остаться в Манчестер Юнайтед на длительный срок.

Английский клуб надеется активировать опцию продления, которая прописана в соглашении француза, информирует журналист Николо Шира.

Ювентус готов переключиться на звезду Лиона в случае провала с трансфером Погба

Контракт Погба с "красными дьяволами" действует до лета 2021, однако в ном есть пункт на еще один сезон. Если чемпион мира согласится, то Манчестер Юнайтед не будет рисковать потерять свою звезду бесплатно. Среди главных претендентов на полузащитника называются Реал и Ювентус, которые могли бы воспользоваться такой ситуацией.

Напомним, последний раз Погба выходил на поле еще в конце прошлого года, после чего был вынужден делать операцию на голеностопе.

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