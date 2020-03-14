toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЬВОВ - КАРПАТЫ

Манчестер Юнайтед планирует активировать опцию продления в контракте Погба

13:28 47 Читати українською
Манчестер Юнайтед планирует активировать опцию продления в контракте Погба
Поль Погба / Reuters

Хавбек Поль Погба может остаться в Манчестер Юнайтед на длительный срок.

Английский клуб надеется активировать опцию продления, которая прописана в соглашении француза, информирует журналист Николо Шира.

Ювентус готов переключиться на звезду Лиона в случае провала с трансфером Погба

Контракт Погба с "красными дьяволами" действует до лета 2021, однако в ном есть пункт на еще один сезон. Если чемпион мира согласится, то Манчестер Юнайтед не будет рисковать потерять свою звезду бесплатно. Среди главных претендентов на полузащитника называются Реал и Ювентус, которые могли бы воспользоваться такой ситуацией.

Напомним, последний раз Погба выходил на поле еще в конце прошлого года, после чего был вынужден делать операцию на голеностопе.

Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Симеоне превратил Атлетико в машину, Клопп ошибается с критикой в адрес Диего, – Бербатов
00:48
330
Теги
Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
5
мин
Александрия
17:00
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук