Манкунианцы смогли уговорить присоединиться к ним одного из лучших специалистов в сфере спортивного управления. Омар Беррада станет новым генеральным директором клуба. Дата начала работы будет подтверждена позже; между тем Патрик Стюарт останется временным генеральным директором.

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Следует заметить, что Беррада переходит в МЮ из лагеря Манчестер Сити. В последнее время он был директором по футбольным операциям в City Football Group, где руководил 11 клубами на пяти континентах, до этого занимал руководящие должности в испанской Барселоне.

"Клуб полон решимости вернуть футбол и результативность на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара является первым шагом на этом пути", – говорится в сообщении пресс-службы Манчестер Юнайтед.

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