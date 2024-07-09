Манчестер Юнайтед сделал Лиллю письменное предложение по Лени Йоро. Английский клуб предложил французам 50 миллионов евро и целый ряд бонусов, информирует инсайдер Набиль Джеллит. Это – на 10 млн евро больше, чем "догам" предлагал Реал.

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Сообщается, что Лилль принял это предложение, но сама сделка ещё далека от завершения. Приоритетом Йоро является именно Реал.

Напомним, что изначально Лилль хотел выручить за своего главного таланта около 100 млн евро, однако европейские гранды сбили цену на игрока почти в два раза. Контракт Йоро с Лиллем истекает летом 2025 года.

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