Антони Марсьяль доиграет текущий сезон в футболке Севильи, которая идет второй в чемпионате Испании.

Мончи – спортивный директор Севильи – после двух месяцев работы над подписанием француза таки достиг своего. Сегодня, 25 января, Марсьяль отправится из Парижа в Испанию для завершения перехода. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

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По словам журналиста, "нервионцы" возьмут на себя всю зарплату 26-летнего француза. Арендное соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона и не будет предусматривать опции выкупа. Нападающим "красных дьяволов" интересовались Ювентус и Барселона, но он выбрал Севилью, потому что именно там, по мнению футболиста, получит больше всего игрового времени.

В сезоне 2021/22 Марсьяль потерял место в составе Манчестер Юнайтед. В его активе всего 8 выходов на поле в АПЛ (210 минут) и 1 забитый мяч.

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