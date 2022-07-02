Воспитанник манкунианцев Дин Хендерсон следующий сезон снова проведет в аренде в другой команде.

В поисках игровой практики 25-летний голкипер в очередной раз покинул Манчестер Юнайтед. Хендерсон будет выступать за Ноттингем Форрестом, сообщает официальный сайт "лесников". Соглашение не предусматривает опции выкупа.

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"Очень рад присоединиться к такому фантастическому клубу с замечательной историей. Хочу поблагодарить за возможность сыграть за Ноттингем Форест в их первый сезон после возвращения в АПЛ. Наконец, огромное спасибо фанатам за прием, который я получил", – сказал Хендерсон.

Напомним, в 2020 году англичанин получил шанс закрепиться в первой команде Манчестер Юнайтед. В кампании 2020/21 Хендерсон играл стабильно, но впоследствии Давид Де Хеа оставил конкурента почти без игровой практики. В сезоне 2021/22 голкипер только трижды выходил на поле.

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