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Манчестер Юнайтед отменил все тренировки – заявление клуба

17:10 19 Читати українською
Манчестер Юнайтед отменил все тренировки – заявление клуба
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК МЮ

В лагере Манчестер Юнайтед не на шутку обеспокоились ситуацией с эпидемией коронавируса.

"Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом каждый день. Однако из-за последних указаний правительства мы приняли ряд мер.

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Первая команда, женская команда клуба и игроки академии теперь будут тренироваться индивидуально, вне клубных объектов", – указано на официальном сайте Манчестер Юнайтед.

Напомним, в Англии остановили чемпионаты до 4 апреля. После 29-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия коронавирус
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