Манчестер Юнайтед отменил все тренировки – заявление клуба

Евро-2020 — 16:45 155
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УЕФА официально подтвердил решение по Евро-2020 – определен план для завершения Лиги наций 2018/19
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"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусуЕвро-2020 — 16:30 119
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Чемпіонат України призупинений на невизначений термінУкраина — 16:13 322
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УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20Лига чемпионов — 15:40 670
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Євро-2020 став жертвою коронавірусу – УЄФА пішов на мільярдні втрати, але колапс у клубному футболі досі можливийЕвро-2020 — 15:10 374