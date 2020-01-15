Манчестер Юнайтед отменил тренировочный сбор в Катаре – Сульшер объяснил решение клуба

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб принял решение отказаться от поездки на Ближний Восток во время предстоящейго перерыва в АПЛ.

Наставник "красных дьяволов" рассказал, что планы клуба изменились из-за напряженной политической ситуации в регионе.

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"У моих игроков будет несколько дней отдыха. Не знаю, где они все будут отдыхать, но мы точно останемся в Европе. Есть вещи, которые волнуют меня гораздо больше, чем футбол. Мы хотели отправиться на Ближний Восток, но теперь этого точно не произойдет. Этот перерыв в середине сезона будет важен для всех, и к нему у нас еще осталось несколько матчей", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Отметим, что пауза в календаре английских клубов будет в начале февраля. Манчестер Юнайтед 1 февраля сыграет матча против Вулверхэмптона, а следующий поединок проведет 17 февраля.

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