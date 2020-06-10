Манчестер Юнайтед отменил спарринг за несколько минут до старта – у обидчика сборной Украины обнаружили коронавирус

Манчестер Юнайтед был вынужден менять план подготовки к возобновлению сезона.

Спарринг "красных дьяволов" против Сток Сити был отменен за несколько минут до стартового свистка, информирует Goal.

Ла Лига обнаружила коронавирус среди арбитров турнира

Игроки уже успели прибыть на базу в своих машинах, однако внезапно начали разъезжаться и матч не состоялся. Впоследствии выяснилось, что у тренера Стока Майкла О'Нила на последнем тестировании обнаружили коронавирус. К счастью, "гончары" не успели контактировать с игроками Манчестер Юнайтед, поэтому команда Сульшера без риска провела собственную тренировку и двухсторонку.

Добавим, что О'Нил возглавляет Сток Сити с 2019 года, ранее он работал в сборной Северной Ирландии. Именно под его руководством команда победила Украину на групповом этапе Евро-2016 и лишила "сине-желтых" шансов на выход в плей-офф.

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