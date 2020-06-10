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Манчестер Юнайтед отменил спарринг за несколько минут до старта – у обидчика сборной Украины обнаружили коронавирус

10:05 75 Читати українською
Манчестер Юнайтед отменил спарринг за несколько минут до старта – у обидчика сборной Украины обнаружили коронавирус
Майкл О'Нил / Getty Images

Манчестер Юнайтед был вынужден менять план подготовки к возобновлению сезона.

Спарринг "красных дьяволов" против Сток Сити был отменен за несколько минут до стартового свистка, информирует Goal.

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Игроки уже успели прибыть на базу в своих машинах, однако внезапно начали разъезжаться и матч не состоялся. Впоследствии выяснилось, что у тренера Стока Майкла О'Нила на последнем тестировании обнаружили коронавирус. К счастью, "гончары" не успели контактировать с игроками Манчестер Юнайтед, поэтому команда Сульшера без риска провела собственную тренировку и двухсторонку.

Добавим, что О'Нил возглавляет Сток Сити с 2019 года, ранее он работал в сборной Северной Ирландии. Именно под его руководством команда победила Украину на групповом этапе Евро-2016 и лишила "сине-желтых" шансов на выход в плей-офф.

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коронавирус Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Майкл О'Нил Майкл О'Нил Сток Сити Сток Сити
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