Манчестер Юнайтед отклонил предложения Милана и Атлетико по Мартиалю

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль не перейдет в Милан или мадридский Атлетико.

Антони Мартиаль чувствует себя некомфортно с Жозе Моуринью и Эдом Вудвордом и хочет покинуть Олд Траффорд. Но, как сообщает RMC Sport, Манчестер Юнайтед отклонил предложения Милана и мадридского Атлетико.

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Ранее французского нападающего сватали в лондонский Челси, но "синим" удалось сохранить своих лидеров во главе с Эдена Азара.

Вудворд пытался включить Мартиаля в переговоры по Тоби Алдервейрелду и Виллиану, но попытки оказались безуспешными.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча