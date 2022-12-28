Манчестер Юнайтед отклонил предложение Севильи по Марсьялю – испанцы не готовы покрывать гигантскую зарплату форварда
Севилья потерпела неудачу в попытке подписать нападающего Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля.
Руководство "красных дьяволов" отклонило первое предложение андалусийцев, сообщает Goal.
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Севилья хотела арендовать Марсьяля до конца сезона, однако возникала проблема с зарплатой. За 6 месяцев в МЮ француз получает 7 млн евро, а испанский клуб был готов давать только 3-4 млн. Манкунианцы не собираются платить игроку во время выступлений в другом клубе.
Добавим, что Марсьяль в текущем сезоне провел 10 матчей и отличился одним голом.
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