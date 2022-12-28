Руководство "красных дьяволов" отклонило первое предложение андалусийцев, сообщает Goal.

Рангник подтвердил желание Марсьяля уйти из МЮ – на форварда охотятся Барселона и Ювентус

Севилья хотела арендовать Марсьяля до конца сезона, однако возникала проблема с зарплатой. За 6 месяцев в МЮ француз получает 7 млн евро, а испанский клуб был готов давать только 3-4 млн. Манкунианцы не собираются платить игроку во время выступлений в другом клубе.

Добавим, что Марсьяль в текущем сезоне провел 10 матчей и отличился одним голом.

Тоттенхэм не смог переиграть Саутгемптон, Вест Хэм без Ярмоленко разгромил Уотфорд, Кристал Пелас легко победил Норвич​​​​​​​