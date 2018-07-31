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Манчестер Юнайтед отказался продавать Линделефа в Лион

19:30 8 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался продавать Линделефа в Лион
Виктор Линделеф / Фото ФК МЮ

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф останется в клубе на следующий сезон.

Руководство Лиона провело переговоры с представителями Манчестер Юнайтед о возможном трансфере защитника Виктора Линделефа, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, манкунианцы отказались продавать 24-летнего защитника, другие детали не сообщаются.

Напомним, Линделеф пополнил состав МЮ в 2017 году. В прошлом сезоне швед провел за "красных дьяволов" 29 матчей во всех турнирах, однако не смог отличиться результативными действиями.

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