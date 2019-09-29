Манчестер Юнайтед отказался продавать Линделефа Барселоне

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф мог летом примерить футболку действующего чемпиона Испании. Об этом признался агент игрока Хасан Четинкая.

"Линделеф был лучшим игроком МЮ в прошлом сезоне. К нему проявляли большой интерес со стороны многих клубов.

Сульшер оценил свою работу в Манчестер Юнайтед

На Виктора претендовала Барселона. Это произошло после перехода Де Лигта в Ювентус. Линделеф стал приоритетным вариантом для каталонцев. Его манера игры, его футбольная ДНК очень подходит Барселоне. Впрочем, в Манчестере отказался от такой сделки", – цитирует Четинкая Skysports.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний швед провел 6 матчей, но результативными действиями пока не отмечался.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси