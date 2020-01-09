Манчестер Юнайтед отказался подписывать Эриксена в январе

Руководство Манчестер Юнайтед решило прекратить попытки осуществить трансфер хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена зимой.

"Красные дьяволы" в течение января не будут делать предложений по датчанину, утверждает Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед не собирается платить Тоттенхэму 20 млн фунтов за игрока, который летом станет свободным агентом. Единственным серьезным претендентом на плеймейкера "шпор" остался Интер, а манкунианцы будут ждать возможностей во время следующего трансферного окна.

В сезоне 2019/20 Эриксен потерял место в основе Тоттенхэма – 17 матчей в АПЛ, в которых он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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