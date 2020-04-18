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Манчестер Юнайтед отказался от покупки Кейна и определился с другими трансферами

13:14 116 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался от покупки Кейна и определился с другими трансферами
Харри Кейн и Уле Гуннар Сульшер

Лидер Тоттенхэма Харри Кейн не продолжит карьеру на Олд Траффорд – мешает большая цена.

Манчестер Юнайтед не собирается тратить сумасшедшие деньги на приобретение Харри Кейна. Капитан сборной Англии раньше был в списке интересов "дьяволов", однако теперь Уле Гуннар Сульшер не рассматривает вариант с подписанием форварда, информирует Sky Sports.

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Юнайтед выйдут из карантина в относительно хорошем финансовом положении, но трансферы за 200 миллионов клуб не планирует проворачивать. Даже если Даниэль Леви напрямую предложит Кейна Эду Вудворду, это ничего не изменит.

Что касается других футболистов, мнение Сульшера следующее: МЮ готов заплатить за Джейдона Санчо 100 млн, но ожидает, как карантин повлияет на рынок; Хамес Родригес не впечатляет, на его позицию норвежец больше хочет приобрести Джека Грилиша из Астон Виллы; 16-летний талант Бирмингема Джюд Биллингем остается на радаре "дьяволов".

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