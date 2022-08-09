Нападающий Марко Арнаутович все же не переберется на Олд Траффорд в нынешнее межсезонье.

Манчестер Юнайтед решил прекратить борьбу за 33-летнего игрока Болоньи, сообщает The Athletic.

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"Красные дьяволы" делали предложение в размере 8 млн евро, но середняк Серии А ответил категорическим отказом. Кроме того, потенциальный переход Арнаутовича разгневал некоторых фанатов МЮ. Они вспомнили расистский скандал времен Евро-2020. Тогда Марко получил дисквалификацию за оскорбления в адрес Эзгана Алиоски. Отец нападающего австрийской сборной является сербом, а защитник Северной Македонии – этнический албанец.

Добавим, что в прошлом сезоне Аранаутович попал в топ-10 бомбардиров Серии А, оформив 14 голов.

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