Выступление Коди Гакпо в составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 не повлияло на оценку игрока скаутами клуба.

Скауты Манчестер Юнайтед рекомендовали боссам клуба отказаться от трансфера Коди Гакпо из ПСВ. Об этом информирует журналист ВВС Говард Нерс.

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Согласно источнику, скаутов не впечатлил уровень развития игрока по состоянию на 10 декабря. Выступление Гакпо на ЧМ-2022 не повлияло на оценку.

Напомним, вчера Гакпо официально стал игроком Ливерпуля.

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