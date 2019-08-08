Манчестер Юнайтед отказался от идеи подписать Манджукича – известна причина

Английский Манчестер Юнайтед вышел из переговоров о подписании форварда туринского Ювентуса Марио Манджукича.

МЮ прекратил переговоры с Ювентусом, сообщает Daily Mail.

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"Красные дьяволы" предложили за Манджукича 15 млн фунтов, но туринцы потребовали больших отступных за хорвата. Кроме того, сам нападающий хотел получить более высокую зарплату, чем предлагали манкунианцы. Удовлетворять финансовые аппетиты Юве и Манджукича Юнайтед не захотел.

По информации издания, теперь манчестерский клуб вообще может прекратить поиски замены Лукаку, который в ближайшие часы станет игроком миланского Интера.

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