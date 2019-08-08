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Манчестер Юнайтед отказался от идеи подписать Манджукича – известна причина

15:42 175 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался от идеи подписать Манджукича – известна причина
Марио Манджукич / LaPresse

Английский Манчестер Юнайтед вышел из переговоров о подписании форварда туринского Ювентуса Марио Манджукича.

МЮ прекратил переговоры с Ювентусом, сообщает Daily Mail.

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"Красные дьяволы" предложили за Манджукича 15 млн фунтов, но туринцы потребовали больших отступных за хорвата. Кроме того, сам нападающий хотел получить более высокую зарплату, чем предлагали манкунианцы. Удовлетворять финансовые аппетиты Юве и Манджукича Юнайтед не захотел.

По информации издания, теперь манчестерский клуб вообще может прекратить поиски замены Лукаку, который в ближайшие часы станет игроком миланского Интера.

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