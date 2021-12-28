Руководство Манчестер Юнайтед оставило идею о подписании защитника Баварии Дэвида Алабамы, сообщает авторитетное издание The Athletic.

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Манкунианцев отпугнули высокие финансовые запросы 28-летнего австрийца. По этой же причине Бавария не может договориться с Дэвидом о продолжении сотрудничества. Действующий контракт защитника действует до лета 2021-го.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 12 матчей, в которых отметился голом.

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