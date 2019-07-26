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Манчестер Юнайтед отдал Хендерсона в аренду Шеффилд Юнайтед

16:19 33 Читати українською
Манчестер Юнайтед отдал Хендерсона в аренду Шеффилд Юнайтед
Дин Хендерсон / Reuters

Шеффилд Юнайтед объявил о возвращении голкипера Дина Хендерсона из Манчестер Юнайтед.

Вратарь сборной Англии U-21 на недавнем Евро-2019 проведет еще один год в аренде на Брэмолл Лейн, сообщает официальный сайт клуба.

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Дин Хендерсон является воспитанником МЮ, но за первую команду "красных дьяволов" пока не сыграл ни одного матча. Он выступал в аренде за Стокпорт, Гримсби, Шрусбери, а сезон 2018/19 провел в составе Шеффилд Юнайтед. Молодой кипер сумел стать основным исполнителем "клинков" и провел все 46 матчей Чемпионшипа.

После молодежного чемпионата Европы, где Хендерсон неплохо себя проявил, ожидалось, что он останется в составе Манчестер Юнайтед. Однако, манкунианцы решили отправить его в очередную аренду.

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