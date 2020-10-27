Эрлинг Холланд остается главным претендентом на усиление атакующего звена Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

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Несмотря на подписание опытного уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, именно 20-летнего норвежца хочет видеть в своей команде главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

В прошлом сезоне Бундеслиги Холланд провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Челси – Кавани дебютировал, а Лэмпард перехитрил Сульшера