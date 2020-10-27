Манчестер Юнайтед оставил Холланда приоритетной целью
01:47 - Читати українською
Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер верит, что МЮ удастся оформить громкий трансфер форварда Боруссии Д.
Эрлинг Холланд остается главным претендентом на усиление атакующего звена Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.
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Несмотря на подписание опытного уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, именно 20-летнего норвежца хочет видеть в своей команде главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.
В прошлом сезоне Бундеслиги Холланд провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.
Манчестер Юнайтед расписал ничью с Челси – Кавани дебютировал, а Лэмпард перехитрил Сульшера
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