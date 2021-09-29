Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 поединка за свое удаление в игре с Янг Бойз, сообщает Goal.

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Защитник получил прямую красную карточку еще в первом тайме, что привело к сенсационному поражению Манчестер Юнайтед. Поэтому Сульшер имеет немало головной боли перед матчем с Вильярреалом – кроме Ван-Биссаки также недоступны Магуайр и Шоу (из-за повреждения). Аарон также пропустит игру 3-го тура против Аталанты Малиновского.

К слову, именно Манчестер Юнайтед пока последний в группе F с 0 очков. Матч против Вильярреала состоится уже сегодня, 29 сентября, начало в 22:00.

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