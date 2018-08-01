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Манчестер Юнайтед оштрафовал Марсьяля на 250 тысяч евро

13:23 94 Читати українською
Манчестер Юнайтед оштрафовал Марсьяля на 250 тысяч евро
Антони Марсьяль / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед оштрафовал форварда Антони Марсьяля на 180 тысяч фунтов за самовольный отъезд из лагеря команды.

Французский нападающий Антони Марсьяль покинул расположение МЮ, который проводит предсезонную подготовку в США, и не тренируется уже 8 дней, сообщает Sky Sports.

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Марсьяль покинул команду утром в минувшую среду, он полетел в Париж в связи с рождением ребенка. После этого 22-летний игрок до сих пор не вернулся в команду, несмотря на требование главного тренера Жозе Моуринью. Наставник манкуниацев предположил, что француз совсем может не вернуться в команду.

"О нем лучше спрашивать у нашего пресс-секретаря, если он захочет ответить. Я не знаю, присоединится ли Марсьяль к своим партнерам по команде", – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что Марсьяль может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в другой клуб.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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