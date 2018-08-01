Манчестер Юнайтед оштрафовал Марсьяля на 250 тысяч евро

Манчестер Юнайтед оштрафовал форварда Антони Марсьяля на 180 тысяч фунтов за самовольный отъезд из лагеря команды.

Французский нападающий Антони Марсьяль покинул расположение МЮ, который проводит предсезонную подготовку в США, и не тренируется уже 8 дней, сообщает Sky Sports.

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Марсьяль покинул команду утром в минувшую среду, он полетел в Париж в связи с рождением ребенка. После этого 22-летний игрок до сих пор не вернулся в команду, несмотря на требование главного тренера Жозе Моуринью. Наставник манкуниацев предположил, что француз совсем может не вернуться в команду.

"О нем лучше спрашивать у нашего пресс-секретаря, если он захочет ответить. Я не знаю, присоединится ли Марсьяль к своим партнерам по команде", – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что Марсьяль может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в другой клуб.