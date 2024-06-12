Наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг узнал, будет ли работать в клубе в сезоне 2024/25.

Эрик Тен Хаг останется рулевым Манчестер Юнайтед и в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

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В клубе оценили работу нидерландца в прошлом сезоне, а после переговоров с тренером во вторник (11 июня) обе стороны решили продолжить сотрудничество. На должность Тен Хага рассматривались Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, Томас Франк и Киран МакКенна.

Напомним, что сезон 2023/24 Манчестер Юнайтед завершил на восьмом месте в АПЛ, но гарантировал участие в еврокубках, добыв Кубок Англии.

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