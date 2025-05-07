Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш уже сделал выбор между Манчестер Юнайтед и Саудовской Аравией.

Представители португальского полузащитника недавно провели переговоры с Аль-Хилялем, который хочет подписать игрока. Более того, саудовцы готовы удовлетворить все прихоти Бруну Фернандеша.

Звезда Манчестер Юнайтед стал главной целью гранда Саудовской Аравии – за него готовы отдать любые деньги

По информации ESPN, Манчестер Юнайтед намерен отклонять любые предложения о трансфере Бруну Фернандеша этим летом. Отмечается, что сам хавбек доволен в клубе, несмотря на неудачный сезон на внутренней арене. У него сложились хорошие отношения с главным тренером Рубеном Аморимом.

Напомним, что соглашение португальца с манкунианцами действует до 2027 года. В общем Бруну отыграл за Манчестер Юнайтед в 285 матчах во всех турнирах, в которых отметился 98 голами и 85 ассистами.

Ярмолюк победил МЮ в битве с семью голами, Ньюкасл спасся в "птичьем дерби", Тоттенхэм не смог одолеть Вест Хэм