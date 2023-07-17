Манчестер Юнайтед намерен сосредоточиться на подписании Расмуса Хойлунда с итальянской Аталанты, как только будет окончательно закрыт вопрос о переходе в команду голкипера Интера Андре Онана. Об этом пишет издание The Gurdian.

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Официальных предложений о трансфере датчанина еще не было, но ожидается, что клуб из Бергамо пригласит около 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Расмус Хейлунд провел за Аталанту во всех турнирах 34 матча, забил 10 голов, совершил 2 ассиста. Его контракт с клубом из Бергамо действует до лета 2027 года.