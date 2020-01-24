Манчестер Юнайтед определился с двумя кандидатами на замену Рашфорда

Манкуниацев пытаются быстро решить кадровую проблему в атакующей линии.

Нигерийский форвард Одион Игало, который защищает цвета китайского Шанхай Шэньхуа, заинтересовал скаутов МЮ, сообщает Sky Sports.

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Также в шорт-лист "красных дьяволов" попал нападающий Лестера Ислам Слимани, выступающий за Монако на правах аренды.

Такой акцент в МЮ относительно атакующих игроков связан с травмой Маркуса Рашфорда. Английский форвард рискует пропустить остаток сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ после 24-х туров Манчестер Юнайтед находится на 5-м месте, имея в активе 34 очка.

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