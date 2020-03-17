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Манчестер Юнайтед определился с будущим Матича

14:56 57 Читати українською
Манчестер Юнайтед определился с будущим Матича
Сульшер и Матич / Фото talkSPORT

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич продолжит защищать цвета манкунианцев.

Представители Манчестер Юнайтед согласовали все детали продолжения сотрудничества с Матичем, сообщает Sky Sports.

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"Красные дьяволы" воспользовались пунктом действующего соглашения и теперь контракт с 31-летним сербом действителен до 2021-го.

Напомним, Неманья присоединился к Манчестер Юнайтед в 2017 году, перейдя из Челси за почти 45 млн евро. В нынешнем сезоне Матич провел лишь 12 матчей, в которых отличился ассистом.

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Неманья Матич Неманья Матич Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Манчестер Юнайтед
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