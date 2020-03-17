Манчестер Юнайтед определился с будущим Матича

Евро-2020 — 15:10 279
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Євро-2020 став жертвою коронавірусу – УЄФА пішов на мільярдні втрати, але колапс у клубному футболі досі можливий
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Евро-2020 официально перенесено – УЕФА определил новые даты проведения турнираЕвро-2020 — 14:35 634
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"У Шахтарі втратив роки": Сарнавський – про феномен Пятова, збірну України і шалений рекорд із 6-ти парируваних пенальтіИнтервью — 13:30 269
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Когда Украина сыграет Евро-2020 – бывший наблюдатель УЕФА озвучил новую дату, подтвержденную из нескольких странЕвро-2020 — 16 март 1221
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Рівень загрози – червоний: на Карибах відбулося історичне КласикоОвертайм — 16 март 377