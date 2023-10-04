Будущее Эрика Тен Хага в ближайшее время не подлежит обсуждению среди руководителей "красных дьяволов", сообщает The Guardian.

Тен Хаг признался, боится ли увольнения после ужасного старта Манчестер Юнайтед

Поражение от Галатасарая стало очередным разочарованием сезона. МЮ без очков идет на последнем месте группы ЛЧ, а в АПЛ выполняет роль середняка. Впрочем, боссы Юнайтед сохраняют веру в нынешнего тренера, контракт которого рассчитан до лета 2025 года. Есть объективные причины трудностей Тен Хага – эпидемия травм, закулисные скандалы и т.д.

Следующий матч Манчестер Юнайтед проведет 7 октября, принимая Брентфорд в рамках чемпионата.

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