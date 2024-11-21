Манкунианцев недавно возглавил 39-летний португалец. Рубен Аморим определился с приоритетным трансфером на ближайшее время.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед ищут левого защитника, который бы подходил под систему Аморима. Клуб составил список из трех игроков, имена которых не разглашаются. Скорее всего нового защитника привезут летом, но не исключено, что трансфер могут оформить и в январе.

Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на 13 месте в турнирной таблице АПЛ с 15 баллами. В 13 туре манкунианцы сыграют с Испвичем.

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